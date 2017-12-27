В Петербурге задержали группу угонщиков

В гараже одного из задержанных были обнаружены угнанные авто.

В ходе расследования двух попыток угона автомобилей в Санкт-Петербурге была задержана организованная группа угонщиков. Об этом 9 января сообщила пресс-служба ГУ МВД города.

Полицейские Курортного района расследовали неудавшиеся попытки похищения двух "Хендэ Солярисов" с улицы Володарского в Сестрорецке и с Приморского шоссе.

Оперативники задержали трех человек, среди которых было двое 28-летних мужчин, а также 27-летняя жительница Петербурга. В их квартирах сотрудники полиции обнаружили и изъяли технические средства и приспособления для вскрытия дверей и приведения в движение автомобиля.

Также в гаражах, арендуемых одним из задержанных нашли, числящиеся в розыске, "Хёнде Солярис" и "КИА Рио".

В отношении угонщиков было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Кража". Один из мужчин задержан по статье 91 УПК РФ, с его подельников взяты подписки о невыезде.