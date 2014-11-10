В Петербурге задержаны подростки, подозреваемые в попытке поджога квартиры

Материальный ущерб, нанесенный владельцам квартиры, оценивается в 25 тысяч рублей.

Полиция задержала двух подростков, подозреваемых в попытке поджога в подъезде жилого дома на Петроградской стороне. Инцидент произошел 19 декабря на Резной улице, 6, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 19 декабря в 21:12 поступило сообщение об обнаружении бутылки с зажигательной смесью у дверей одной из квартир. Прибывшие на место полицейские установили, что около 20:30 у квартиры на пятом этаже десятиэтажного дома были повреждены придверный коврик и входная дверь. Материальный ущерб, нанесенный владельцам квартиры, оценивается в 25 000 рублей.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Однако в ходе дальнейшего расследования 20 декабря сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое местных жителей: 16-летний студент-первокурсник и 15-летний ученик 9-го класса. Подростки были задержаны на улице Тележной.

В связи с характером преступления следственные органы Петроградского района возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемые задержаны.

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Фото: Piter.TV