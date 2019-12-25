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В Петербурге задержали мошенников, взявших 10 млн рублей в кредит от имени чужого человека
Сегодня, 10:23
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himif

В Петербурге задержали мошенников, взявших 10 млн рублей в кредит от имени чужого человека

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Злоумышленники изготовили поддельные документы специально для одобрения кредита.

В четверг, 21 мая, сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге троих мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, неработающие граждане 60, 37 и 26 лет попытались провернуть махинацию с кредитованием.

По версии полиции, весной прошлого годы мужчины нашли потенциальную "жертву" без дохода, который необходим для получения кредита на недвижимость. Злоумышленники подали в банк заявки от имени этого мужчины, в которых запрашивали кредит почти на 10 млн рублей, а также изготовили подложный пакет документов, где в строке о ежемесячном доходе мужчины указали сумму в 300 тысяч рублей. Банк заключил кредитный договор на покупку земли и дома в Сертолово, а в кассе одобрили заявленные 10 миллионов.

Ранее мы рассказывали, как обокравший пенсионерку на 160 тысяч "электрик" сам сдался полиции спустя полгода.

Фото: Piter.TV

Теги: кредитование, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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