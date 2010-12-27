Росгвардия по "горячим следам" задержала водителя, ударившего ножом пешехода

Отряд гвардейцев задержал подозреваемого в нападении на пешехода с ножом. 27-летнего мужчину остановили у дома на проспекте Наставнков.

Во вторник, 3 октября, отряд войск национальной гвардии задержали в Красногвардейском районе водителя, ударившего ножом пешехода. Инцидент произошел во вторник, 3 октября, около пяти вечера. Неизвестный водитель ножом в плечо ударил 37-летнего пешехода у дома 15 на Анисимовской дороге. После этого мужчина скрылся на автомобиле KIA. Потерпевшего госпитализировали в больницу.

Бойцам Росгвардии сообщили приметы злоумышленника и описание автомобиля. Правоохранители заметили похожего мужчину около дома 45, корпус 1 на проспекте Наставников. Машина была припаркована, а подозреваемых сидел в салоне.

Вневедомственная охрана блокировала машину, а затем задержала мужчину. На место вызвали оперативно-следственную группу. У подозреваемого отобрали нож. После этого доставили в отделение полиции. Устанавливается причастность задержанного к преступлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщал, что водитель ударил пешехода ножом за комментарий о быстрой езде по двору.