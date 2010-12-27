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Водитель ударил пешехода ножом за комментарий о быстрой езде по двору
Сегодня, 11:39
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Asyaromanenkova
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Водитель ударил пешехода ножом за комментарий о быстрой езде по двору

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Между водителем и пешеходом разгорелся конфликт, так как последний сделал замечание из-за манеры езды автомобилиста. В результате критик получил удар ножом.

Вечером в воскресенье, 1 октября, во дворе дома 115/1 на Гражданском проспекте произошел дорожный конфликт. Около пяти вечера местный житель сделал замечание водителю Hyundai Solaris. Так как тот ехал слишком быстро. Автомобилист близко к сердцу воспринял критику и завязался конфликт. Разрешилось все ударом ножа: мужчина из иномарки ударил раскритиковавшего его пешехода.

Около пяти вечера об инциденте полицейским рассказал 38-летний мужчина. С места преступления нападавший скрылся. Полиция занимается поиском подозреваемого. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

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Теги: новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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