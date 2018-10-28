Полиция Петербурга задержала водителя грузовика, устроившего массовую аварию на ЗСД

В результате возгорания микроавтобуса восемь находившихся внутри пассажиров погибли.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали виновника серьезной аварии на ЗСД, в результате которой погибло 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более ли" под стражу взят водитель грузовика Iveco. В результате ДТП мужчина был госпитализирован, поэтому полицейский пост выставлен прямо в больнице.

Напомним, что авария случилась 27 октября. Большегруз Iveco под управлением 61-летнего водителя задел попутную фуру и вылетел на встречную полосу, где врезался с микроавтобусом Hyundai Starex. Последний в результате столкновения загорелся из-за чего все восемь находившихся внутри пассажиров погибли.

Ранее мы опубликовали полный список погибших.

Видео: Piter.TV