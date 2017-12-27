В Петербурге задержан мужчина, который насиловал свою 10-летнюю дочь

Мать жертвы рассказала о случившимся спустя 7 лет.

В Петербурге 18 января в 20:30 в местный отдел полиции обратилась 38-летняя горожанка с заявлением об изнасиловании малолетней.

Как позже стало известно источникам "Политэксперта", женщина говорила о своей 17-летней дочери. Она сообщила, что школьницу на протяжении всего 2010 года, когда той было всего 10 лет, насиловал родной отец. Также она добавила, что он неоднократно повторял свои преступные действия с дочерью с августа 2012 года по декабрь 2013.

После чего сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства злоумышленника, где и задержали 36-летнего мужчину. Сейчас против него возбужденно уголовное дело.

По факту происшествия проходит проверка.