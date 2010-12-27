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В Петербурге задержали студента-фальшивомонетчика
Сегодня, 17:00
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге задержали студента-фальшивомонетчика

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Мужчина использовал в качестве тайника каршеринговый автомобиль.

В минувший четверг, 3 октября, в Петербурге задержали двух молодых людей, которые подозреваются в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что одного из подозреваемых задержали 3 октября, когда он пытался оплатить поддельной купюрой доставку суши. Ранее молодой человек пытался расплатиться поддельной купюрой в продуктовых магазинах. Продавцы не приняли деньги.

Следователи выяснили, что 26-летний фальшивомонетчик использовал в качестве тайника каршеринговый автомобиль. После правоохранителям удалось задержать пособника.

Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 

Ранее мы сообщали о том, что полицейские арестовали двоих мигрантов, изнасиловавших петербурженку в кустах на Дачном.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

 

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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