В Петербурге задержали студента-фальшивомонетчика

В минувший четверг, 3 октября, в Петербурге задержали двух молодых людей, которые подозреваются в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве отметили, что одного из подозреваемых задержали 3 октября, когда он пытался оплатить поддельной купюрой доставку суши. Ранее молодой человек пытался расплатиться поддельной купюрой в продуктовых магазинах. Продавцы не приняли деньги.
Следователи выяснили, что 26-летний фальшивомонетчик использовал в качестве тайника каршеринговый автомобиль. После правоохранителям удалось задержать пособника.
Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
Ранее мы сообщали о том, что полицейские арестовали двоих мигрантов, изнасиловавших петербурженку в кустах на Дачном.
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области
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