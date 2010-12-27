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В Петербурге задержали мужчин, которые грабили пенсионерок
Сегодня, 18:26
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Shdaria
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В Петербурге задержали мужчин, которые грабили пенсионерок

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В Петербурге задержали грабителей, которые нападали на пожилых женщин.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО сообщает, что в Санкт-Петербурге задержано двое мужчин, их подозревают в совершении ограбления. 

По версии следствия, 21 сентября перступники у дома 17 на Бассейной улице похитили у 83-летней петербурженки 50 тысяч рублей. Известно, что оба злоумышленника в возрасте 41 года. Также, двое этих же мужчин совершили ограбление 66-летней пенсионерки у дома 165 на Московском проспекте. Тогда пожилая женщина лишилилась 69 тысяч рублей.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело.

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Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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