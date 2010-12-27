В Петербурге задержали мужчин, которые грабили пенсионерок

В Петербурге задержали грабителей, которые нападали на пожилых женщин.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО сообщает, что в Санкт-Петербурге задержано двое мужчин, их подозревают в совершении ограбления.

По версии следствия, 21 сентября перступники у дома 17 на Бассейной улице похитили у 83-летней петербурженки 50 тысяч рублей. Известно, что оба злоумышленника в возрасте 41 года. Также, двое этих же мужчин совершили ограбление 66-летней пенсионерки у дома 165 на Московском проспекте. Тогда пожилая женщина лишилилась 69 тысяч рублей.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело.