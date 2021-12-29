Группа мошенников из Петербурга выдавала чужие квартиры за свои и сдавала в аренду

Потерпевшие перечисляли деньги за аренду, но оставались ни с чем.

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали восьмерых человек, которые могут быть причастны к серии Интернет-мошенничеств. Об этом 8 февраля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следователей, злоумышленники арендовали номера и квартиры на один день, делали там фотографии, а затем от имени владельцев недвижимости предлагали сдать ее всем желающим. Они находили квартиры на популярном Интернет-сервисе аренды жилья.

Для успешной верификации направляемых данных использовались поддельные таблички с адресами центральных районов Санкт-Петербурга и Сочи. Явные несоответствия на фотоматериалах устранялись с помощью обработки в компьютерных графических редакторах. При проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты участвовали в видеоконференциях, в ходе которых демонстрировали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими. Для затруднения идентификации личности меняли свою внешность, используя парики, накладные усы и бороды. Ирина Волк.

Злоумышленники делали так, что клиентам нужно было внести полную стоимость аренды. После этого они обналичивали деньги и похищали их, а потенциальные арендаторы оставались ни с чем. Чтобы получить дополнительную плату, злоумышленники под надуманным предлогом отменяли бронь и вновь выставляли объект для аренды. За одно предложение они могли получить деньги сразу же от нескольких граждан.

Жертвами преступной схемы стали более 80 человек из разных городов. Они перевели мошенникам более 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Среди подозреваемых — 6 жителей Петербурга, житель Ленобласти и житель Екатеринбурга. У них изъяли 370 сим-карт, 85 банковских карт, компьютеры, а также поддельные документы.

Пяти фигурантам уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще двоим подозреваемым запретили определенные действия. Одному человеку предъявили обязательство о явке.

Видео: МВД РФ