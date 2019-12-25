В Петербурге задержали наркосбытчика с 2 килограммами гашиша

Сотрудники полиции устанавливают всех соучастников подозреваемого

В Петербурге у участника организованной группы наркосбытчиков изъяли более 2 килограммов гашиша. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские 7 июля задержали 26-летнего безработного гражданина одной из стран Средней Азии, проживающего на Уральской улице. С собой у него было более 2 килограммов гашиша.

По данному факту следователь СО ОМВД России по Петродворцовому району возбудил уголовное дело.

Ранее в Петербурге наркокурьер использовал форму доставки еды для прикрытия.

Фото: Piter.TV