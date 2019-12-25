В Петербурге задержали наркосбытчика с 2 килограммами гашиша

В Петербурге у участника организованной группы наркосбытчиков изъяли более 2 килограммов гашиша. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские 7 июля задержали 26-летнего безработного гражданина одной из стран Средней Азии, проживающего на Уральской улице. С собой у него было более 2 килограммов гашиша.
По данному факту следователь СО ОМВД России по Петродворцовому району возбудил уголовное дело.
Ранее в Петербурге наркокурьер использовал форму доставки еды для прикрытия.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все