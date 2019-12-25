В Петербурге задержали украинца, которого полгода разыскивал немецкий Интерпол

Мужчина сам обратился в полицию.

В минувший вторник, 9 марта, в управление по вопросам миграции Петербурга обратился 41-летний гражданин Украины. Как стало известно Piter.TV, мужчина хотел оформить разрешение на временное проживание, однако заинтересовал полицию своим статусом: мужчина числился в федеральном розыске.

Отмечается, что украинца с сентября прошлого года разыскивал Интерпол Германии с целью ареста и выдачи немецким правоохранителям. Как выяснилось, в Германии мужчина совершил кражу и растрату. Украинца задержали в здании на улице Красного Текстильщика, Интерпол уведомили о поимке беглеца.

Ранее мы писали, что суд прекратил дело петербуржца, избившего жену шваброй, кулаками и ремнем.

Фото: Piter.TV