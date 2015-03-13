В Петербурге задержан мужчина, похитивший электросушилку для рук в ТРК

Инцидент произошел в мужском туалете в ТРК на проспекте Большевиков.

В пятницу, 28 мая, в 19:33 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Невскому району Петербурга задержал посетителя торгово-развлекательного комплекса (ТРК), который украл электросушилку для рук в туалете. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии на своей странице в социальной сети ВКонтакте в понедельник, 31 мая.

Инцидент произошел в мужском туалете в ТРК на проспекте Большевиков. Мужчина снял со стены электроприбор, а затем попытался незаметно его вынести из комплекса.

Однако сотрудники ТРК заметили мужчину и нажали кнопку тревожной сигнализации. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали правонарушителя и передали сотрудникам 23 отдела полиции. Похищенное изъяли и вернули в ТРК.

Ранее мы писали, что петербурженка заставила полицейских искать бомбы в метро и торговом центре.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО