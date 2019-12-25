В Петербурге псевдомедики продавали массажер "от всех болезней"

Злоумышленников задержала полиция.

В Калининском районе Петербурга задержали пару молодых людей, которых подозревают в мошенничестве. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, 21-летняя уроженка Уфы и 23-летний уроженец Тверской области представлялись сотрудниками поликлиники и предлагали людям массажер, способный излечить якобы все болезни. Потерпевшие покупали чудо-аппарат по завышенным ценам.

По факту случившегося проводится проверка. Другие подробности выясняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мошенниц, обманувших пенсионеров на 800 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV