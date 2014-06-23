В Петербурге задержали мошенников, которые обманули ветеранов ВОВ

Многие из пострадавших являются ветеранами Великой Отечественной войны или жителями блокадного Ленинграда.

В Петербурге задержали мошенников, которые обманули пожилых жительниц Северной столицы. Среди 25 пострадавших есть ветераны ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленников задержали на территории города на Неве, а также в Рязанской и Московской областях. По версии правоохранителей, шестеро злоумышленников в период с сентября по декабрь 2023 года звонили пенсионерам и представлялись медицинскими работниками, а затем убеждали пострадавших, что они тяжело больны и нуждаются в срочном лечении. Пожилых женщин вводили в заблуждение и заставляли приобретать дорогие лекарства, которые есть у них "по счастливому стечению обстоятельств". Каждая пострадавшая отдала злоумышленникам минимум 380 тыс. рублей. Расценки за "волшебные таблетки" доходили до миллиона рублей.

Правоохранители завели уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство. Общий ущерб превысил три млн рублей.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты восемь мобильных телефонов, ноутбук, банковские карты, блокноты с черновыми записями и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА