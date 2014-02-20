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В Петербурге задержали любителя марихуаны
Сегодня, 16:18
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ruzannar

В Петербурге задержали любителя марихуаны

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В его квартире нашли 35 кустов конопли.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полиция задержала петербуржца, хранившего наркотики. В его квартире нашли 35 кустов конопли, а также несколько пакетиков с растительным веществом.

Экспертиза установила, что в них содержалась марихуана. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства).

Ранее мы сообщили, что петербуржец проведет 5,5 лет в колонии за покушение на сбыт кокаина.

Фото: Piter.tv

Теги: выращивание марихуаны, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, хранение и приобретение наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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