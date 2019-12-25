В Петербурге задержали газовщика-мошенника

Мужчина предложил пенсионерке купить прибор, который должен обезопасить от утечки газа.

В воскресенье, 28 июня, в Петербурге задержали лжегазовщика, который подозревается в мошенничестве в отношении пенсионерок. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России.

Выяснилось, что на днях мужчина уговорил 85-летнюю петербурженку купить у него прибор, который должен помочь обезопасить от утечки газа. Переплата за "прекрасную разработку" составила 15 тысяч рублей. Ранее похожие случаи происходили в других районах города. Их сейчас изучают.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге с пенсионерки сняли порчу за миллион рублей.

Фото: Piter.tv