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В Петербурге задержали газовщика-мошенника
Сегодня, 15:22
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Arinablinova

В Петербурге задержали газовщика-мошенника

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Мужчина предложил пенсионерке купить прибор, который должен обезопасить от утечки газа.

В воскресенье, 28 июня, в Петербурге задержали лжегазовщика, который подозревается в мошенничестве в отношении пенсионерок. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России.

Выяснилось, что на днях мужчина уговорил 85-летнюю петербурженку купить у него прибор, который должен помочь обезопасить от утечки газа. Переплата за "прекрасную разработку" составила 15 тысяч рублей. Ранее похожие случаи происходили в других районах города. Их сейчас изучают.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. 

Ранее мы писали, что в Петербурге с пенсионерки сняли порчу за миллион рублей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мошенники, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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