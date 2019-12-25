В Петербурге задержали фальшивомонетчика

В Петербурге задержан мужчина, который пытался расплатиться в магазине фальшивыми купюрами. На кнопку тревожной сигнализации в одном из магазинов на Владимирском проспекте отреагировал наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району.
Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и задержали 23-летнего мужчину, который дал кассиру продуктового поддельную купюру номиналом в 5000 рублей. Сотрудник магазина сразу заметил, что деньги фальшивые и нажал на кнопку тревожной сигнализации.
Купюру у мужчины иъяли. Сам он доставлен в отдел полиции.
Ранее мы сообщили, что пeтeрбуржeнка разыграла своё похищeниe, чтобы выманить деньги у сожителя.
Фото: Pixabay
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