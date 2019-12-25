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Полиция задержала аферисток, которые отобрали квартиру у пациентки психбольницы в 2016 году
Сегодня, 10:35
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Полиция задержала аферисток, которые отобрали квартиру у пациентки психбольницы в 2016 году

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Ущерб оценили в 3,5 млн рублей.

Полиция задержала предполагаемых участниц преступной группы, которые 5 лет назад отобрали квартиру у пациентки психиатрической больницы. Одна из задержанных уже была ранее судима, узнал Piter.TV.

По версии следствия, женщины использовали поддельные документы, в том числе договор купли-продажи и зарегистрировали переход права собственности квартиры на проспекте Славы на другого пенсионера. Пострадавшей оказалась пациентка 1953-го года, которая находилась на лечении в больнице святого Николая Чудотворца. Ущерб оценили в 3,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в 2018 году. 

По итогам обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, договоры купли-продажи и другую документацию. 

Подозреваемым 51 и 53 года, обе не работают. 

Ранее Piter.TV писал о том, что в поселке Тельмана телефонный мошенник угрожал пенсионерке и заставлял ее совершать денежные переводы. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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