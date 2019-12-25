Стал известен показатель заболеваемости коронавирусом в регионах СЗФО на 100 тыс. человек населения

Самый высокий показатель сейчас в Мурманской области.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитали количество выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения в регионах Северо-Западного федерального округа.

По состоянию на 6 июля, общероссийский показатель составляет 468,4 человека на 100 тыс. населения. Неделю назад показатель составлял 436,6. В СЗФО ― 421,3.

На данный момент самый высокий показатель в СЗФО в Мурманской области (799,1). Также превышает общероссийский показатель Архангельская область (564,3), Новгородская область (515,5), Псковская область (476,7) и Петербург (485,6).

Сегодня в России зарегистрировано 6 611 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV

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