Стал известен показатель заболеваемости коронавирусом в регионах СЗФО на 100 тыс. человек населения

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитали количество выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения в регионах Северо-Западного федерального округа.
По состоянию на 6 июля, общероссийский показатель составляет 468,4 человека на 100 тыс. населения. Неделю назад показатель составлял 436,6. В СЗФО ― 421,3.
На данный момент самый высокий показатель в СЗФО в Мурманской области (799,1). Также превышает общероссийский показатель Архангельская область (564,3), Новгородская область (515,5), Псковская область (476,7) и Петербург (485,6).
Сегодня в России зарегистрировано 6 611 новых случаев заболевания COVID-19.
Фото: Piter.TV
График: ИЦК
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