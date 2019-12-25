В Петербурге от коронавируса скончались еще 23 человека

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции погибли еще 104 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.
Больше всего новых жертв зафиксировали в Москве, где от COVID-19 умерли 25 пациентов. На втором месте по числу смертей расположился Петербург – 23. В Ленобласти за указанный период времени от коронавируса скончались два человека.
В России с начала пандемии COVID-19 заболели 733 699 человек в 85 регионах. За весь период было зафиксировано 11 439 летальных исходов. Из больниц выписали 504 021 пациентов.
Ранее мы писали, что за последние сутки тест на COVID-19 в Петербурге сдали более 9 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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