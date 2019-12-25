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В Петербурге за сутки коронавирус нашли у 214 человек
Сегодня, 12:30
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В Петербурге за сутки коронавирус нашли у 214 человек

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В стране инфекцию обнаружили у 3,6 тыс. жителей.

За последние сутки в Петербурге выявили 214 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 11 июня. 

В больницу доставили 73 жителя, у которых подтвердился вирус. Еще 12 больных ушли из жизни. Победить инфекцию смогли 226 петербуржцев.

Отметим, что в стране коронавирус нашли еще у 3,6 тыс. жителей. В больницы привезли более 1,3 тыс. зараженных. Из ковидных стационаров выписали 4,8 тыс. пациентов. 

Ранее на Piter.tv: Смольный выделит еще 860 млн рублей на помощь пострадавшим от ковида медикам.

Фото: Piter.tv

Теги: болезни, борьба с ковид, вирус, коронавирус, статистика, эпидемия
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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