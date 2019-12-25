В Петербурге за прошедшую неделю на вакцинацию записались 34 тыс. человек

Большинство горожан пользуются порталом "Здоровье петербуржца" для записи на вакцинацию.

За прошлую неделю на вакцинацию записались 34 100 человек, что на 6 250 человек больше, чем неделей ранее, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению в понедельник, 18 октября.

Чаще горожане пользуются порталом "Здоровье петербуржца" (число записей выросло вдвое), на втором месте по популярности находится колл-центр 122 и портал ЕПГУ.

Ранее мы писали, что в Петербурге снова зарегистрировали более 3000 заболевших COVID-19 за сутки, 340 человек выздоровели, 67 умерли.

Фото: Piter.tv