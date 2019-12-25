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В Петербурге за прошедшую неделю на вакцинацию записались 34 тыс. человек
Сегодня, 12:18
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за прошедшую неделю на вакцинацию записались 34 тыс. человек

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Большинство горожан пользуются порталом "Здоровье петербуржца" для записи на вакцинацию.

За прошлую неделю на вакцинацию записались  34 100 человек, что на 6 250 человек больше, чем неделей ранее, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению в понедельник, 18 октября.

Чаще горожане пользуются порталом "Здоровье петербуржца" (число записей выросло вдвое), на втором месте по популярности находится колл-центр 122 и портал ЕПГУ.

Ранее мы писали, что в Петербурге снова зарегистрировали более 3000 заболевших COVID-19 за сутки, 340 человек выздоровели, 67 умерли.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, петербург
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
beemilighgg
Сегодня 13:06

Если бы изначально Смольный договорился с федералами о нормальной поставке вакцины, а не как в сибирскую деревню с одним жителем, то уже давно бы большинство вакцинировалось. 

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