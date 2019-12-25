  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю петербуржцы подали более 300 заявок на парковочные разрешения
Сегодня, 13:03
108
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

За неделю петербуржцы подали более 300 заявок на парковочные разрешения

0 0

Решение по обращению принимаю в течение нескольких дней.

За первую неделю ноября в комитет по транспорту поступило 327 заявок на оформление и получение парковочного разрешения жителя новой зоны платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Специалисты принимают решение в течение 3-4 дней, срок обработки заявления составляет 10 рабочих дней. Парковочное разрешение можно получить на год, два или три при ежегодной плате в 1800 рублей.

Известно, что бесплатно парковаться на 71 улице в Центральном районе смогут владельцы электромобилей, многодетные семьи, собственники жилых помещений в зоне платной парковки, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и лица, награждённые знаком "Житель блокадного Ленинграда".

Платная парковка будет действовать с 1 декабря. Специалисты начинают установку паркоматов и дорожных знаков, соответствующую разметку уже нанесли.

Все подробности опубликованы на сайте комитета по транспорту. Также у платной парковки в центре Петербурга появился свой телеграм-канал. 

Фото: Pexels

Теги: петербург, платная парковка, центральный район
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии