За неделю петербуржцы подали более 300 заявок на парковочные разрешения

Решение по обращению принимаю в течение нескольких дней.

За первую неделю ноября в комитет по транспорту поступило 327 заявок на оформление и получение парковочного разрешения жителя новой зоны платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты принимают решение в течение 3-4 дней, срок обработки заявления составляет 10 рабочих дней. Парковочное разрешение можно получить на год, два или три при ежегодной плате в 1800 рублей.

Известно, что бесплатно парковаться на 71 улице в Центральном районе смогут владельцы электромобилей, многодетные семьи, собственники жилых помещений в зоне платной парковки, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и лица, награждённые знаком "Житель блокадного Ленинграда".

Платная парковка будет действовать с 1 декабря. Специалисты начинают установку паркоматов и дорожных знаков, соответствующую разметку уже нанесли.

Все подробности опубликованы на сайте комитета по транспорту. Также у платной парковки в центре Петербурга появился свой телеграм-канал.

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