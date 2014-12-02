В Петербурге за сутки выявили более тысячи заболевших коронавирусом

Жертвами КОВИД стали еще 47 человек.

За минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заболели еще 1087 петербуржцев. В Ленобласти заразились 188 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России выявили 13 433 новых случаев заболевания. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 18 637 человек, в том числе 3676 в Петербурге и 189 – в Ленобласти. Зафиксировали 470 летальных исходов. Больше всего людей скончались в Москве (53) и Петербурге (47). Жертвами коронавируса в Ленобласти стали 11 человек.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 млн 139 тысяч случаев заражения коронавирусом, 82,4 тысячи летальных исходов.

Ранее мы писали, что в Петербурге готовы к третьей волне коронавируса.

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