Две площадки в Петербурге сохранили статус мест для проведения публичных акций.

В Санкт-Петербурге с 17 ноября вступили в силу новые ограничения на проведение публичных мероприятий. Соответствующее постановление подписал губернатор города. Согласно документу, требованиям безопасности для организации таких акций соответствуют только две площадки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ограничения не распространяются на гайд-парки. В перечень разрешенных площадок вошли парк Екатерингоф возле дома № 126 на Лифляндской улице и Удельный парк. Последний расположен в 520 метрах от проспекта Энгельса и в 260 метрах от проспекта Испытателей.

Для проведения мероприятия на этих территориях организаторам необходимо соблюдать установленные условия. В частности, на одной площадке в течение дня может проходить только одна акция, а количество участников не должно превышать 500 человек.

Кроме того, проведение мероприятия требуется согласовать с ГУ МВД и ГУ Росгвардии. Площадки также должны быть оборудованы необходимой инфраструктурой, включая туалеты.

Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга.

Фото: Piter.tv