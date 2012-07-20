В Петербурге встретили марафонца, который прибежал из Крыма за 30 дней

Спортсмен преодолел 2,4 тыс. километров.

В Петербурге сегодня, 10 июня, встретили марафонца Станислава Логинова. Он стартовал в Севастополе и через 30 дней прибежал в Северную столицу. Спортсмен преодолел 2,4 тыс. километров. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Пробег имел не только спортивное, но и историко-патриотическое значение. Свой марафон Логинов посвятил памяти погибших в Великой Отечественной войне. Отметим, что спортсмен проходил через города воинской славы. Во время забега он посетил могилу своего прадеда. Уточним, что спортсмен работает в школе учителем истории, философии и МХК.

Была такая операция – между Сталинградской и Курской битвами. Они сформировали Курскую дугу, на которой погиб мой прапрадед. Единственный родственник за 81 год, кто нашел и посетил его могилу. Станислав Логинов, марафонец

В день спортсмен пробегал по 80 километров. К нему присоединились и активисты из других городов.

Ранее мы писали, что депутатский автопробег "Дорогами Победы" из Петербурга в Мурманск стартовал.

Фото: Pxhere