В Петербурге вслед за "Континентом" эвакуировали "Меги"

Анонимные "минеры" продолжают терроризировать город.

В среду, 10 апреля, в Петербурге вслед за "Континентом" эвакуировали обе "Меги". Об этом сообщают горожане в соцсетях.

На месте даже открыли пункт сбора посетителей и работников комплекса.

Есть бесплатные туалеты, дают икеевские пледы типа панчо, есть бесплатный туалет, ангар отапливают. Автобусы ездят, но редко. Ждут долго, чтобы все дошли. Но они платные. Оплата наличкой, либо подорожником. Ходят маршрутки сообщает очевидец

Также горожане сообщают, что на место "минирования" приехали пожарные.





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Фото: дтп и чп петербург/вк