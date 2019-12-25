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В Петербурге возобновлена выдача продуктовых наборов
Сегодня, 17:44
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fvbykov

В Петербурге возобновлена выдача продуктовых наборов

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Из наборов исключена продукция с признаками фальсификата.

В Петербурге возобновлена выдача продуктовых наборов воспитанникам детских садов. Продукция, имевшая признаки фальсификата, из наборов исключена.

Ранее жители Кронштадтского района сообщали о том, что в составе продуктового набора была найдена просроченная продукция. Стало известно, что администрация района совместно с правоохранителями проведет проверку. Как уточнил Piter.TV в пресс-службе Кронштадтского района, подтвержденных случаев с выдачей просроченных продуктов пока не было.

Жители города указали, что на консервных банках из набора были заметны следы замены этикеток. Управление социального питания установила, что в некоторых банках с этикетками "Сайра" на самом деле находилась сельдь.

Фото: пресс-служба Кронштадтского района / VK 

Теги: наборы, петербург, продукты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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