Из наборов исключена продукция с признаками фальсификата.

В Петербурге возобновлена выдача продуктовых наборов воспитанникам детских садов. Продукция, имевшая признаки фальсификата, из наборов исключена.

Ранее жители Кронштадтского района сообщали о том, что в составе продуктового набора была найдена просроченная продукция. Стало известно, что администрация района совместно с правоохранителями проведет проверку. Как уточнил Piter.TV в пресс-службе Кронштадтского района, подтвержденных случаев с выдачей просроченных продуктов пока не было.

Жители города указали, что на консервных банках из набора были заметны следы замены этикеток. Управление социального питания установила, что в некоторых банках с этикетками "Сайра" на самом деле находилась сельдь.

Фото: пресс-служба Кронштадтского района / VK