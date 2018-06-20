В Петербурге будут судить мужчину, устроившего массовое избиение людей

Инцидент произошел в Пушкинском доме.

В пятницу, 19 апреля, стало известно о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Побои" в отношении 32-летнего мужчины, который устроил массовое избиение людей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Василеостровскому району.

Напомним, что неадекватный гражданин ворвался в здание Пушкинского дома в поисках некой "Кати". Проигнорировав вахтера, дебошир вбежал на второй этаж и напал на двух сотрудниц. В результате обе пострадавшие получили сотрясение мозга. Кроме того, 52-летний сотрудник института вступился за коллег, за что получил перелом ноги.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали драчуна. На него оформили протокол по мелкому административному хулиганству. Проводится проверка.

Известно, что за некоторое время до визита в Пушкинский дом мужчина приставал к сотруднице организации и просил дать ему позвонить. На свою просьбу он получил решительный отказ.

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Фото:Piter.TV