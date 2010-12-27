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В Петербурге воры похитили у пенсионерки  DVD-плеер и пять лампочек
Сегодня, 10:38
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге воры похитили у пенсионерки  DVD-плеер и пять лампочек

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Правоохранители нашли на месте преступления следы обуви.

В минувший вторник, 13 октября, воры похитили имущество у петербургской пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Шумилово. Домушники проникли в квартиру, разбив окно. По словам 61-летней потерпевшей, неизвестные похитили DVD-плеер и пять лампочек. Отметим, что воры оставили улики: полицейские обнаружили на полу следы и кусочки материала. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".  Ущерб оценили в 8 тысяч рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти задержан обвиняемый в поджоге автомобиля.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, ограбили пенсионерку, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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