Водитель под наркотиками сбил девушку, уходя от полицейской погони

Пешеход отделалась легкими травмами.

Вечером вторника, 21 января, сотрудники ДПС попытались остановить нарушившую ПДД иномарку "Хендай", машина мчалась по Вознесенскому проспекту. Водитель не отреагировал на требование остановиться и только увеличил скорость, пытаясь скрыться. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Водитель ехал, многократно создавая угрозу безопасности попутчикам, а у дома №89 по Лиговскому проспекту сбил 19-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавший человек (девушка отделалась легкими травмами) не остановил иномарку, ее удалось остановить лишь спустя полчаса на Боровой улице. За рулем был 22-летний выходец из среднеазиатского государства без автомобильных прав, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

На нарушителя составили шесть административных протоколов, а в ходе личного досмотра у мужчины обнаружили пакетик с неустановленным пока порошком. Решается вопрос о возбуждении дела о незаконном обороте наркотиков и угоне автомобиля.



Ранее водитель легковушки подстрелил мужчину на Народной улице.

Фото: УГИБДД по Петербургу