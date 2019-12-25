В Кировском районе водитель "УАЗа Патриот" скончался после столкновения с ограждением

Полицейские устанавливают точные обстоятельства смерти.

По предварительной информации, водитель "УАЗ-Патриот" врезался в металлическое ограждение на проспекте Стачек и вылетел на полосу встречного движения. ДТП оказалось смертельным, узнал Piter.tv.

За рулем машины находился 61-летний житель улицы Лени Голикова. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Авто принадлежит его родственнику.

Мужчина скончался от полученных травм. В последние два года он не привлекался к административной ответственности.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что самолет, вылетевший в Сыктывкар, вернулся в Пулково.

Фото: Piter.tv