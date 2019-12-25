В Петербурге во вторник похолодает до -4 градусов

Уже через пару дней температура может достичь двузначных значений.

Похолодание в Петербурге продолжается, по прогнозам синоптиков, уже через пару дней температура может достичь двузначных значений. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В Петербурге 2 февраля днем будет -2..-4 градуса, небольшой снег, местами умеренный, на дорогах гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

В среду синоптики обещают -3..-5 градусов днём, а в ночь на 4 февраля – минус 9-11 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда жителям города и Ленобласти стоит ждать сильного похолодания.

Фото: Piter.tv