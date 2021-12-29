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В Петербурге владельцы детских батутов устранили нарушения после визита прокуратуры
Сегодня, 13:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге владельцы детских батутов устранили нарушения после визита прокуратуры

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В Красногвардейском районе три организации нарушили правила эксплуатации и технических регламентов.

В Петербурге во время проверки сотрудники прокуратуры нашли небезопасные детские аттрационы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

В Красногвардейском районе три организации нарушили правила эксплуатации и технических регламентов при работе батутов. Также на рабочих местах сотрудники прокуратуры не увидели контролёров. 

После рейда прокуратуры все нарушения были устранены.

Ранее квартиры для петербургских детей-сирот после проверки прокуратуры признали непригодными для жилья.

Фото: pexels

Теги: аттракционы, батут, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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