В Петербурге владельцы детских батутов устранили нарушения после визита прокуратуры

В Красногвардейском районе три организации нарушили правила эксплуатации и технических регламентов.

В Петербурге во время проверки сотрудники прокуратуры нашли небезопасные детские аттрационы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Красногвардейском районе три организации нарушили правила эксплуатации и технических регламентов при работе батутов. Также на рабочих местах сотрудники прокуратуры не увидели контролёров.

После рейда прокуратуры все нарушения были устранены.

Ранее квартиры для петербургских детей-сирот после проверки прокуратуры признали непригодными для жилья.

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