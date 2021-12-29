В Петербурге владельцы детских батутов устранили нарушения после визита прокуратуры

В Петербурге во время проверки сотрудники прокуратуры нашли небезопасные детские аттрационы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В Красногвардейском районе три организации нарушили правила эксплуатации и технических регламентов при работе батутов. Также на рабочих местах сотрудники прокуратуры не увидели контролёров.
После рейда прокуратуры все нарушения были устранены.
Ранее квартиры для петербургских детей-сирот после проверки прокуратуры признали непригодными для жилья.
Фото: pexels
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