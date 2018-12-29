Стоимость жилья — 26,9 млн рублей.

В понедельник, 21 января, стало известно, что в Петербурге выставили на продажу 7-комнатную квартиру композитора Дмитрия Шостаковича. Соответствующее объявление размещено на специальном сервисе оп продаже жилья.

Здесь он жил и творил, здесь звучала его музыка, именно здесь создавалась самая известная симфония Седьмая.....В курдонере со стороны Кронверкской улицы, где жил Д.Д. Шостакович, установлен его бюст сказано в объявлении

Квартира общей площадью в 240,11 кв.м. продается за 26,9 млн рублей. В не имеется два входа,терраса, две ванные комнаты, а также несколько кладовых, старинная лепнина, камин и эркеры.

Стоит отметить, что в этом доме также жили композитор Дмитрий Толстой, маршал Советского Союза Леонид Говоров и младший брат писателя Антона Чехова.

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Фото:википедия