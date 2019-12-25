В Петербурге выросло число преступлений в отношении несовершеннолетних

Особенно за прошлый год ситуация усугубилась в в Красносельском, Красногвардейском и Приморском районах.

За 2021 год в Петербурге произошёл резкий рост числа преступлений в отношении несовершеннолетних. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в городе Анна Митянина, за период с января по декабрь было заведено 2 256 подобных дел, что выше показателей за 2020-ый на 32%. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Больше всего преступлений с детьми зарегистрировано в Красносельском, Красногвардейском и Приморском районах. Примечательно, что чаще всего насилие в отношении несовершеннолетних совершают их близкие или родственники. В связи с этим, за год родительских прав лишились 600 человек, а ещё 44 ограничены в правах, подчеркнула Митянина. В социально опасной ситуации оказались около 3 тыс. детей.

Также зафиксирован рост дел, которые касаются употребления алкоголя и наркотиков детьми и подростками. За 12 месяцев 1 259 несовершеннолетним необходима была комплексная реабилитация.

Ранее мы сообщили о том, что на набережной Черной речки 15-летнюю школьницу изнасиловали двое незнакомцев.

Фото: Pxhere