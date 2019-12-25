В Петербурге выросли продажи "летних" товаров

Продажи некоторых товаров выросли на 2-10% по сравнению с прошлым годом.

В 2023 году в Петербурге выросли продажи традиционных "летних" товаров. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные NielsenIQ.

По результатам исследования продажи пива, газированных напитков, воды, шоколадных батончиков и мороженого в июле превысили прошлогодний показатель на 2-10%. Продажи холодного часа выросли на 40% по сравнению с 2022-м. При этом сидр стали покупать реже – на 3,1%. Отмечается, что на этот показатель могла повлиять история с массовым отравлением напитком "Мистер Сидр", которая произошла в начале июня.

Ранее мы сообщали, что жителей Петербурга ждет летняя погода в начале сентября.

Фото: Piter.tv