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В Петербурге выросли продажи "летних" товаров
Сегодня, 9:27
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В Петербурге выросли продажи "летних" товаров

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Продажи некоторых товаров выросли на 2-10% по сравнению с прошлым годом.

В 2023 году в Петербурге выросли продажи традиционных "летних" товаров. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные NielsenIQ.

По результатам исследования продажи пива, газированных напитков, воды, шоколадных батончиков и мороженого в июле превысили прошлогодний показатель на 2-10%. Продажи холодного часа выросли на 40% по сравнению с 2022-м. При этом сидр стали покупать реже – на 3,1%. Отмечается, что на этот показатель могла повлиять история с массовым отравлением напитком "Мистер Сидр", которая произошла в начале июня.

Ранее мы сообщали, что жителей Петербурга ждет летняя погода в начале сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: продажи, санкт-петербург, товары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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