В Петербурге рекордный поток туристов в этом сезоне

В этом сезоне Северная столица России побила рекорды загрузки отелей, подтверждая свою популярность как одно из ведущих туристических направлений.

Данные аналитиков "Турбарометра Санкт‑Петербурга" свидетельствуют о впечатляющем росте количества постояльцев и разнообразии событий, привлекающих путешественников.

В июне этого года гостиницы всех категорий в Петербурге были заполнены в среднем на 77%, а в июле этот показатель поднялся до 83%, что на 6% больше, чем в июле 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму.

Особенно заметные результаты были зафиксированы в конце июня, во время проведения праздника выпускников "Алые паруса", когда загрузка гостиниц достигла 88%. Это лишний раз подчеркнуло важность событийного туризма.

Среди главных мероприятий, привлекающих путешественников, были Петровский фестиваль огня на Стрелке Васильевского острова, фестивали ледовых скульптур и цветов в парке "Остров фортов", а также фестиваль водного туризма с карнавальным заплывом на сап-бордах по рекам и каналам города.

Отмечается, что гостиницы категории "3 звезды" показали наибольший рост загрузки – до 20-22% в сравнении с июлем 2022 года. В отелях "4-5 звезд" прирост составил 7-9%. Это объясняется, в частности, относительно низкой долей иностранных туристов, которая составляет около 4% от общего турпотока. Тем не менее, в первом полугодии 2023 года число иностранных посетителей увеличилось на 37%, достигнув 173 тысяч гостей.

Ранее сообщалось, что более 10 тыс. человек поучаствовали в фестивале водного туризма в Петербурге.

Фото: администрация Петербурга