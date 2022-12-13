Только 26% местных жителей вполне удовлетворены своей зарплатой.

В Петербурге выросла доля горожан, недовольных своей зарплатой. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru со ссылкой на проведенное исследование.

Только 26% местных жителей вполне удовлетворены своей зарплатой. По сравнению с 2022 годом этот показатель упал на 7%. Еще 71% респондентов заявили о недовольстве уровнем текущих доходов. Из них 51% хотели бы, чтобы их зарплата выросла в два раза. Также сообщается, что недовольны своим уровнем дохода врачи, фармацевты, юристы, работники ресторанов и гостиниц.

Ранее мы сообщали, что спрос на барменов в Петербурге возрос на 146%.

Фото: Piter.tv