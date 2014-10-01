Несколько самолетов в Москву приземлились в Петербурге

Путешественники Turkish Airlines оказались в Петербурге вместо ожидаемой Москвы. Таким сюрпризом порадовали не только их, но и пассажиров других авиакомпаний.

Согласно данным отслеживания полетов FlightRadar24, воздушное судно, выполнявшее рейс, вначале вращалось над Смоленской областью, а затем внезапно изменило направление, уходя на посадку в аэропорт Пулково в Петербурге. При этом изначально самолет должен был приземлиться в московском Внуково.

Рейс Pegasus из Анкары, который ожидался в 04:00, прибыл лишь в 08:00. Его маршрут также включал неплановую посадку в Петербурге.

Причины пока что уточняются.

Ранее сообщалось, что летевший из Турции в Москву самолёт экстренно приземлился в Пулково.

Фото: Piter.TV