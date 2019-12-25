Летевший из Турции в Москву самолёт экстренно приземлился в Пулково

Обстоятельства произошедшего уточняются.

В четверг, 10 августа, летевший из Турции в Москву рейс экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на одного из пассажиров: большинство из них решили, что причиной посадки в Северной столице стала ошибка GPS.

Согласно расписанию, рейс должен был прибыть в Домодедово в 4:25. Мужчина утверждает, что экипаж пока запретил покидать борт. Кроме того, он пожаловался, что пассажирам не дают бесплатную воду при ожидании дозаправки: за бутылку требуют 2 евро.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково заработала новая схема подачи такси.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)