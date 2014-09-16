В Петербурге выделят субсидии на строительство газовых заправок

Город выделит средства на развитие рынка газомоторного топлива.

Субсидии в размере 36 миллионов рублей выделят петербургские власти на строительство объектов заправки транспорта газомоторным топливом за текущий год. Частично денежные средства поступят из федерального бюджета, а остальная часть - от городской администрации. Известно, что местный губернатор Александр беглов подписал правительственное постановление "О предоставлении в 2024 году из бюджета Санкт-Петербурга субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки транспортных средств компримированным (сжатым) природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов".

Планируемый объем предоставления субсидий в 2024 году - 36 млн рублей, в том числе: 14,04 млн рублей - средства, предоставляемые из федерального бюджета; 21,96 млн рублей - средства бюджета Санкт-Петербурга. сообщение администрации СПб

Чиновники добавили, что в 2024 году на территории Северной столицы страны планируется ввод в эксплуатацию двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). рынок газомоторного топлива в СПб развивается с 2014 года.

Александр Беглов укрепляет команду: глава технопарка "ИнФинТех" Мария Михайлова назначена координатором его штаба.

Фото: Piter.tv