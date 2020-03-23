В Петербурге выбрали лучших штукатуров года

Торжественное награждение конкурсантов состоялось 19 марта во Дворце Труда.

В среду, 18 марта, в Петербурге прошел Национальный конкурс профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР", на котором выбрали лучших штукатуров 2020 года. Об этом сообщается на портале "Строительный Петербург".

Уже девятый год подряд конкурс проходит в стенах колледжа Метростроя. В Петербурге, в отличие от других регионов страны, за звание лучшего штукатура могли побороться не только профессиональные мастера, но и студенты колледжей и учащиеся техникумов.

Конкурсанты должны были обработать объект, представляющий собой конструкцию Г-образной формы с оконным проемом. Последнее стало сюрпризом для участников.

"В этом году задачу усложнили – создали оконный проем, но я считаю, что это только придало изюминку конкурсному заданию", - отметила член жюри, мастер производственного обучения Елена Чипрова.

Баллы начислялись не только за скорость и качество, но и за соблюдение техники безопасности и норм охраны труда. Например, эксперты строго следили за тем – надел ли конкурсант респиратор и каску или нет. На выполнение задания выделили четыре часа.

Торжественное награждение участников конкурса состоялось 19 марта во Дворце Труда. Первое место занял маляр-штукатур 3 разряда ООО "СМУ-Юнтолово" Игорь Карпушин. Среди студентов победила учащаяся 2 курса СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Оксана Жаркова.

Видео: Piter.TV