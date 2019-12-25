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В Петербурге выбирают самый чистый район города
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В Петербурге выбирают самый чистый район города

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Комитет по благоустройству опубликовал онлайн-опрос на своем портале.

В воскресенье, 24 октября, на сайте комитета по благоустройству появилась онлайн-анкета, которую предлагают заполнить всем жителям Петербурга. Голосование поможет определить, какой из районов является самым чистым и справляется с уборкой территорий. Информация об опросе появилась на странице комитета. 

Известно, что выразить свою точку зрения по данному вопросу горожане могут до 10 ноября, после проведения осенней уборки улиц и дворов. 

Отметим, что подобные голосования проводятся дважды в год - весной и осенью. Они позволяют оценить качество проведенных субботников на территориях парков, скверов, садов, детских площадок и других зон.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец отреставрировал пожарный гидрант в МО "Пискаревка".

Фото: Pexels

Теги: благоустройство, интернет-опрос, комитет по благоустройству, самый чистый район
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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