В Петербурге выбирают самый чистый район города

Комитет по благоустройству опубликовал онлайн-опрос на своем портале.

В воскресенье, 24 октября, на сайте комитета по благоустройству появилась онлайн-анкета, которую предлагают заполнить всем жителям Петербурга. Голосование поможет определить, какой из районов является самым чистым и справляется с уборкой территорий. Информация об опросе появилась на странице комитета.

Известно, что выразить свою точку зрения по данному вопросу горожане могут до 10 ноября, после проведения осенней уборки улиц и дворов.

Отметим, что подобные голосования проводятся дважды в год - весной и осенью. Они позволяют оценить качество проведенных субботников на территориях парков, скверов, садов, детских площадок и других зон.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец отреставрировал пожарный гидрант в МО "Пискаревка".

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