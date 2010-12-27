Итоги конкурса подведут 20 декабря 2019 года.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в Петербурге выберут лучшую новогоднюю дворовую елку. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Принять участие в конкурсе может любой петербуржец, который установит ёлку во дворе своего дома. Зеленую красавицу необходимо украсить игрушками и гирляндой. После конкурсанту нужно снять её на видео и выложить на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #лучшаяелка2020 . Известно, что к победителю конкурса приедут Дед Мороз со Снегурочкой и вручат подарки.

Итоги конкурса подведут 20 декабря 2019 года.

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Фото:pixabay