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В Петербурге выберут лучшую новогоднюю дворовую елку
Сегодня, 16:42
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге выберут лучшую новогоднюю дворовую елку

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Итоги конкурса подведут 20 декабря 2019 года.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в Петербурге выберут лучшую новогоднюю дворовую елку. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Принять участие в конкурсе может любой петербуржец, который установит ёлку во дворе своего дома. Зеленую красавицу необходимо украсить игрушками и гирляндой. После конкурсанту нужно снять её на видео и выложить на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #лучшаяелка2020 . Известно, что к победителю конкурса приедут Дед Мороз со Снегурочкой и вручат подарки.

Итоги конкурса подведут 20 декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что посмотреть в Санкт-Петербурге зимой.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, новый год спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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