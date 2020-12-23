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В Петербурге вдова получила 5 млн рублей компенсации после гибели мужа в авиакатастрофе в Норвегии
Сегодня, 14:54
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В Петербурге вдова получила 5 млн рублей компенсации после гибели мужа в авиакатастрофе в Норвегии

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Истец и ответчик попросили мировое соглашение.

Родственники заместителя начальника экспедиции "Шпицберген-2017" получат от авиакомпании компенсацию в 4,7 млн рублей. Исследователь погиб во время командировки в Норвегии из-за крушения вертолета АО "Авиакомпания Конверс Авиа". Об этом 8-го февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Голованов О.Ф был сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института и находился в длительной командировке. При выполнении рейса по маршруту Баренцбург-Пирамида-Баренцбург вертолет МИ-8 АТ потерпел крушение. 

В результате происшествия погиб муж истца и отец ее несовершеннолетних детей. Истцы просили взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу каждого по 2 млн рублей.

В суде истец и ответчик попросили утвердить мировое соглашение. 

Общая сумма выплат и компенсаций в удовлетворение требований Головановой и детей составит 4,7 млн рублей. На момент подписания мирового соглашения страхования компания уже выплатила 2 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / "Шпицберген Баренцбург"

Теги: авиакрушение, компенсация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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