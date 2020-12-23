В Петербурге вдова получила 5 млн рублей компенсации после гибели мужа в авиакатастрофе в Норвегии

Истец и ответчик попросили мировое соглашение.

Родственники заместителя начальника экспедиции "Шпицберген-2017" получат от авиакомпании компенсацию в 4,7 млн рублей. Исследователь погиб во время командировки в Норвегии из-за крушения вертолета АО "Авиакомпания Конверс Авиа". Об этом 8-го февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Голованов О.Ф был сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института и находился в длительной командировке. При выполнении рейса по маршруту Баренцбург-Пирамида-Баренцбург вертолет МИ-8 АТ потерпел крушение.

В результате происшествия погиб муж истца и отец ее несовершеннолетних детей. Истцы просили взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу каждого по 2 млн рублей.

В суде истец и ответчик попросили утвердить мировое соглашение.

Общая сумма выплат и компенсаций в удовлетворение требований Головановой и детей составит 4,7 млн рублей. На момент подписания мирового соглашения страхования компания уже выплатила 2 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / "Шпицберген Баренцбург"