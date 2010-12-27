В Петербурге умер писатель шестидесятник Евгений Звягин

Звягин принадлежал к писателям ленинградского андерграунда.

В Петербурге на 74-м году ушел из жизни писатель Евгений Звягин. Об этом 21 апреля сообщило агентство " cursorinfo.co.il".

Евгений Аронович Звягин принадлежал к литературному андеграунду, который заявил о себе в середине 60-х годов. Его товарищами по творчеству были Владимир Эрль, Елена Игнатова, Виктор Ширали, Сергей Стратановский и другие. Писатель родился в 1944 году в Кировской области, куда его семью эвакуировали из Ленинграда.

После окончания Ленинградского государственного университета по специальности "русский язык и литература" он работал кочегаром и сторожем. Свои произведения он публиковал в самиздатах "Обводный канал", "Третья модернизация", "Гастрономическая суббота" и в "Часах". После начала перестройки Звягина начали публиковать. В 1980-х его произведения появились в престижном журнале "Континент".

Позже Звягин вошел в Союз писателей Санкт-Петербурга. Самые популярные его книги это "Письмо лучшему другу", "Кладоискатель", "Задвижка", "Татуированный граф", "Приключения на островах" и "Очевидец".

Фото: Союз писателей Санкт-Петербурга