В Петербурге в выходные увеличат число электричек на Выборгском и Приозерском направлениях

"Ласточка" из Петербурга в Выборг сделает остановку в Солнечном.

Комитет по транспорту Петербурга попросил АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" добавить на Выборгское и Приозерском направление 26 и 27 июня 5 дополнительных поездов. В выходные дни пригородные маршруты очень востребованы у пассажиров.

На помощь придет 7-ми вагонная "Ласточка". Дополнительный поезд пустят из Зеленогорска в Удельное, из Петербурга в Выборг и обратно. В Солнечном сделают дополнительную остановку. Кроме того, Маршрут Санкт-Петербург – Финляндский – Советский через Приморск и обратно будет дополнительно обслуживаться 8-вагонным подвижным составом пригородными поездами № 6787 и № 6792.

Расписание пригородных поездов обновят в ближайшее время.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с давкой в электричке в Солнечном.

Фото: Piter.TV