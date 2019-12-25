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В Петербурге в руках у 16-летнего юноши взорвалась петарда
Сегодня, 12:48
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Alena_Zinovieva

В Петербурге в руках у 16-летнего юноши взорвалась петарда

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У пострадавшего диагностировали рану правой кисти.

В субботу, 26 сентября, в Красносельском районе Петербурга произошло ЧП, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в районе ТРК "Жемчужная Плаза" в руках у юноши взорвалась петарда. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. У него диагностировали рану правой кисти. После оказания медицинской помощи подростка в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после падения с дерева.

Фото: pixabay.com

Теги: несчастный случай, петарда, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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